Si allarga l’indagine a carico del maestro di religione arrestato per violenza sessuale su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni. La procura di Milano ha depositato alla gip Lorenza Pasquinelli gli atti di segnalazioni e audizioni di genitori su altri 40 presunti casi di abusi compiuti nelle sei scuole dove il docente ha insegnato. L’uomo ha 35 anni ed era stato arrestato a fine marzo 2023.

I nuovi atti sono stati depositati nell’ambito di una perizia, disposta dal giudice negli scorsi mesi e tuttora in corso, che mira ad accertare la capacità di intendere e di volere del maestro e la sua pericolosità sociale. Tali accertamenti sono stati richiesti dalla difesa, che nell’udienza del 18 settembre ha sollevato una questione sull’audizione di una specialista. L’udienza era fissata in origine proprio per discutere della perizia: lo psichiatra Marco Lagazzi ha però chiesto più tempo per completare la relazione, il cui esito dipenderà anche dalla visione dei video sui casi dei quattro bimbi.

Come emerso dalle indagini dell’aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro, i primi sospetti sul docente erano arrivati da una maestra che, dopo aver aperto la porta dell’aula, lo aveva visto allontanare frettolosamente una bimba da sé. Gli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano avevano dunque collocato le microcamere nell’aula: in seguito è scattato l’arresto in flagranza di reato.