“Qui si ammazzano per un pezzo di pane, è una situazione disumana non più sostenibile. Se non avremo risposte entro 34 o 48 ore, faremo le barricate. Il governo intervenga”. Lo ha detto durante una diretta Facebook, di fronte all’hotspot per l’accoglienza dei migranti, il sindaco di Porte Empedocle, Calogero Martello. Il primo cittadino – sostenuto da una serie di liste civiche e da Forza Italia – ha parlato della situazione “ingestibile” della struttura, che ospita persone “in condizioni disumane. E sono le condizioni che il governo ha ritenuto di tenere migliaia di persone, è veramente vergognoso”.