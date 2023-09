“Toti io lo conosco molto bene, è di. Pensava di fare una ‘’ su questo tema, e qui vuol dire che non capisce proprio nulla:“. Così, al termine di un incontro di approfondimento tecnico sulla sicurezza energetica (), davanti a un migliaio di savonesi assiepati sotto un tendone e nel giardino della SMS Fornaci, l’autore televisivo savonese – protagonista dello sviluppo delle reti Fininvest negli anni ’80, poi docente universitario e dirigente Rai –si scaglia contro il presidente della. In questi giorni, nei comuni del savonese,viene contestato per essersi offerto di posizionare davanti alla costa di Vado ligure il rigassificatore che il piano energetico nazionale aveva posizionato a Piombino, territorio dal quale “per scelte politiche e non legate a motivi tecnici”, come ribadito da funzionari Snam in questi giorni, andrà spostato.