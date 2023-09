“Lei oggi ha detto, parlando di Lampedusa, che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del Governo. Ma chi la capisce se lei parla così?”. Così Lilli Gruber, durante l’intervista alla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a Otto e Mezzo su La7. “Glielo spiego chiaramente – risponde prontamente Schlein – vuol dire che pagare dittatori per cercare di bloccare i flussi non solo viola i diritti fondamentali delle persone, ma come è evidente, non blocca i flussi. Il punto è come redistribuiamo le responsabilità tra i paesi europei”.

“Quindi i migranti arrivano, entrano e poi li redistribuiamo equamente in Europa. È questa la sua ricetta?”, incalza quindi la padrona di casa. A cui Schlein risponde che non vanno violati “i diritti fondamentali delle persone”. “Il piano Pd è molto chiaro, c’è un motivo che blocca le persone che arrivano in Italia, in Italia – spiega – Si chiamano regole di Dublino e vanno cambiate”.