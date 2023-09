Stava trasferendo un gruppo di migranti da Porto Empedocle ai centri d’accoglienza del Piemonte quando il bus ha avuto un impatto con un mezzo pesante e si è ribaltato. Nell’incidente, avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza di Fiano Romano (Roma), hanno perso la vita i due autisti, Alberto Vella e Daniel Del Giudice, di 35 e 32 anni. Venticinque i migranti rimasti feriti, alcuni in gravi condizioni, che sono stati portati in più ospedali della zona. Due di loro sono stati trasferiti in codice rosso al Gemelli e all’Umberto I. La polizia Stradale è a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. I migranti erano sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa e avevano lasciato l’hotspot ormai al collasso a causa dei continui sbarchi.

L’incidente si è verificato poco prima delle 2.30 della notte lungo l’autostrada A1, direzione Nord. I migranti, una cinquantina circa, erano sull’autobus della Patti tour di Favara (in provincia di Agrigento) che ha un contratto con la Prefettura di Agrigento. Da Porto Empedocle era partito alle ore 10 di giovedì con destinazione Piemonte. È morto sul colpo uno dei due autisti a bordo. L’altro è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.