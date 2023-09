Avrebbero cercato di entrare in alcuni appartamenti di una palazzina popolare di piazza Raffaello, al quartiere Sant’Elia a Brindisi, ma, scoperte dagli stessi residenti, hanno rischiato il linciaggio. È quanto accaduto a due presunte ladre nella mattina di giovedì 14 settembre. Le immagini stanno facendo il giro del web: si vede una donna, probabilmente un’abitante della zona, prima schiaffeggiare una delle due donne accusate di aver cercato di rubare, poi strattonarla per i capelli. L’arrivo della polizia ha evitato il linciaggio: le forze dell’ordine hanno fatto entrare le due donne nell’auto di servizio e le ha portate in questura.

Sul posto sarebbero stati presenti anche due uomini presunti complici del tentativo di furto. Nella zona si sarebbero verificati nei giorni scorsi altre intrusioni e furti, circostanza che evidentemente ha suscitato l’attenzione dei residenti e l’esplosione di rabbia contro le due donne colte sul fatto.