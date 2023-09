Caos all’hotspot di Lampedusa dove sono migliaia i migranti all’interno della struttura dopo gli sbarchi senza precedenti avvenuti negli ultimi giorni. La polizia è schierata con gli scudi per cercare di contenere la folla di migranti che preme per uscire dalla struttura. Nel video i momenti di forte tensione. “Dopo una giornata particolarmente impegnativa, oggi ci sono continui trasferimenti. All’hotspot ci sono circa 4.200 presenze. La situazione è sicuramente complessa e, gradualmente, stiamo cercando di tornare alla normalità” ha detto Francesca Basile, responsabile migrazioni della Croce Rossa Italiana. “Nonostante le criticità, abbiamo cercato di distribuire brandine alle persone per non farle dormire all’addiaccio, abbiamo fornito a tutti cibo e fatto la distribuzione della cena e anche nella giornata di oggi tutti riceveranno ciò di cui hanno bisogno”.