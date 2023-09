Un sindacalista dellaha invocato più controlli alle aziende in seguito all’ esplosione in cui tre operai sono morti . “Il governo, le autorità devono controllare, le aziende vanno controllate,” ha dettodella Filctem. “Non può essere che un lavoratore esce di casa per riportare un tozzo di pane e rientra dentro una bara. Come si può tornare in una fabbrica in cui sono morte sette persone negli ultimi 30 anni?”.