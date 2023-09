“Il dramma di questi giorni, bisognerebbe dire di questi anni, a Lampedusa è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione di questo Governo. C’è stato un 60% in più di sbarchi nonostante il tentativo di fare un accordo cinico con un Paese che non sta garantendo i diritti democratici”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un evento al Nazareno. “Abbiamo visto il fallimento della mediazione di Giorgia Meloni con i suoi alleati nazionalisti ungheresi e polacchi e non una sola protesta per la mancata solidarietà sull’accoglienza, ma dice addirittura che hanno ragione loro. Noi continueremo a batterci per una equa condivisione delle responsabilità sull’accoglienza fra tutti i Paesi europei come il Pd ha sempre fatto per aprire vie legali e sicure per l’accesso e corridoi umanitari per tutti i Paesi europei, di modo che l’Italia, Lampedusa, non siano lasciate sole”, ha aggiunto Schlein, sottolineando che i dem continueranno “a battersi per una Mare Nostrum europea, per una missione di ricerca e soccorso”.

“L’unica cosa che ha fatto questo governo in una gara a chi è più cattivo tra Meloni e Salvini è un decreto che fa l’esatto opposto di quello che servirebbe per una gestione efficace lungimirante rispettosa dei diritti fondamentali dei miranti – ha continuato la segretaria Pd – Hanno fatto un decreto che rende più difficile aiutare in mare, blocca le navi che in queste ore avrebbero potuto dare una mano in più a salvare persone, bloccano le navi nei porti dopo che la guardia costiera in queste ore ha chiesto aiuto per evitare ulteriori naufragi”. Senza parlare, ha concluso la dem “dello smantellamento dell’accoglienza diffusa” e del fatto che il governo “non ascolta il grido di difficoltà dei territori, perché se il governo non si prende la sua responsabilità sulla prima accogleinza, i comuni da soli non ce la possono fare”.