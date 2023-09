“Non c’è alcuna correlazione tra il nuovo Codice degli appalti, che ha efficacia per i nuovi appalti dal 1 luglio 2023, mentre qui si parla di un accordo quadro risalente al 2020. Non si possono attribuire comunque genericamente le colpe dell’incidentalità nei cantieri ad altre norme, appalti o subappalti, visto che la norma avrà i propri effetti nei mesi e negli anni a venire. La norma sul subappalto inserita nel nuovo Codice per gli appalti su iniziativa del Consiglio di Stato e su richiesta dell’Ue per evitare un procedimento d’infrazione, che senza questa norma sarebbe stato aperto a carico dell’Italia”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un’informativa urgente del governo sulla tragedia di Brandizzo che è costata la vita a cinque operai. “Non ci serviva un bollettino ma scelte. Quelle famiglie chiedono verità e giustizia ma soprattutto che non accada mai più” è stata la replica di Arturo Scotto del Pd dopo l’intervento di Salvini, rilevando che “quella degli infortuni sul lavoro è una guerra a bassa intensità a fronte della quale il ministro è reticente“. “Firmi un atto che dica semplicemente che sui cantieri di sua competenza non si liberalizzano più i subappalti – ha continuato Scotto – e pretenda che si ripristino i 500 milioni per la sicurezza ferroviaria: non può essere basata su fonogrammi e telefonate”.