Magliette firmate e cappellini di marca rubati nei negozi in via Monte Napoleone a Milano grazie al trucco della borsa schermata. La polizia di Stato ha arrestato lunedì pomeriggio due cittadini peruviani, di 18 e 25 anni, con precedenti e irregolari, per furto aggravato in concorso. Gli agenti della Squadra Mobile, verso le ore 19, hanno notato i due uomini che, dopo aver sostato all’esterno di un negozio di abbigliamento in via Ponte Vetero, hanno percorso via Broletto per recarsi in un negozio di abbigliamento sportivo in via Torino dove, senza farsi notare dai commessi, hanno rubato quattro cappelli da baseball per nasconderli nella borsa del 18enne. I poliziotti li hanno subito fermati all’esterno del negozio e li hanno controllati: i 4 cappelli – da 42euro l’uno – erano nella borsa in carta schermata con pellicola d’alluminio e nastro adesivo. Nello zaino del 25enne, invece, gli agenti hanno trovato una borsa a tracolla, anch’essa schermata, dove all’interno c’erano due polo da 460 euro firmati e altri capi con i cartellini del prezzo ancora attaccato. I poliziotti sono andati in via Monte Napoleone dove il direttore del negozio di moda ha confermato di aver subìto il furto delle due maglie a metà pomeriggio e i due sono stati arrestati.