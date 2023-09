Situazione sempre più tesa sul molo Favaloro, a Lampedusa, dove centinaia di migranti sono in attesa di essere trasferiti all’hotspot. La Croce Rossa ha distribuito bottigliette d’acqua alle persone in attesa sotto al sole. I migranti sono stremati dall’attesa e dal caldo e alcuni si sono gettati in mare per protesta.