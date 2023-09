Alle 10.30 la terra ha tremato ancora lungo la costa marchigiana. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente nella zona di Ancona: sisma molto breve, ma che ha fatto tremare mobili nelle case e si è percepita anche al pianterreno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha parlato di una magnitudo di 4.1 e ha colpito un’area già bersagliata da una scia sismica che prosegue dopo le due forti scosse del 9 novembre scorso (5.5 e 5.5) e l’ultimo episodio 3.7 dell’8 settembre al largo della costa anconetana alle 16.36. Il terremoto ha avuto come epicentro lo specchio d’acqua tra Pesaro e Ancona, ad una profondità di 2 chilometri. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa subito in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento con epicentro localizzato in mare, non risulterebbero danni a persone o cose.