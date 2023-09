Una donna di 55 anni è stata travolta da un’auto mentre andava in bicicletta e poi trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 a Milano, in via Ascanio Sforza, all’altezza del civico 73, lungo il Naviglio Pavese.

La vittima, originaria del Perù, secondo le ultime informazioni è ferita in gravi condizioni. A travolgerla è stata una Toyota guidata da un italiano. Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia locale di Milano, che sta indagando sull’incidente, sembra che i due mezzi stessero procedendo in direzione della periferia: la bici era un po’ più avanti, quando l’auto l’ha travolta da dietro, per cause ancora in corso d’accertamento. La donna ha riportato un trauma cranico e numerose ferite.

Si tratta dell’ennesimo incidente in cui è rimasta coinvolta una persona in bicicletta: nel 2023 sono già stati cinque le vittime nella sola città di Milano. L’ultimo quello in cui ha perso la vita Francesca Quaglia, lo scorso 29 agosto. Un problema serio per il capoluogo lombardo, su cui l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, è intervenuta con la delibera dell’11 settembre: quella con cui ha introdotto, a partire da ottobre 2023, lo stop a tir e camion in città senza i sensori per l’eliminazione dell’angolo cieco.