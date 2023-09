“Fateli parlare altrimenti lascio il palco”. Così il direttore d’orchestra russo Vladimir Jurowski al pubblico di Losanna, in Svizzera, quando due giovani attivisti per il clima sono saliti sul palco per leggere il loro comunicato. Davanti alle proteste del pubblico il direttore ha ribadito l’invito ad ascoltare i giovani, minacciando di andarsene se non fosse stato consentito loro di terminare.