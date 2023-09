Sono andate avanti tutta la notte in Marocco le operazioni di ricerca di eventuali sopravvissuti al terremoto di magnitudo 6.8 che ieri ha distrutto la zona a sud di Marrakech. Nelle scorse ore le autorità marocchine hanno diffuso un nuovo pesantissimo bollettino, che parla al momento di 2.012 morti accertati e 2.059 feriti. Di questi, 1.400 versano in gravi condizioni. Il sisma, il più violento mai registrato nella storia del Paese magrebino, ha devastato interi villaggi e quartieri sbriciolando case e palazzi. Sin dalle ore successive al sisma, l’Italia ha espresso la propria vicinanza al popolo marocchino e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha garantito la disponibilità delle squadre italiane di Protezione civile ad intervenire nel caso fosse richiesto. Sempre ieri il vicepremier ha detto che tra le vittime e i feriti non risultano italiani, ed ha invitato i nostri connazionali presenti in Marocco a non recarsi all’aeroporto di Marrakech, intasato, ma sfruttare gli altri scali aerei del Paese per cercare di rientrare in Italia. Intanto il re del Marocco Mohamed VI ha proclamato tre giorni di lutto nazionale.

Il Centro per la ricerca scientifica e tecnica del Marocco ha individuato l’epicentro nel villaggio di Tata N’Yaaqoub, nella provincia di Al-Haouz: una zona montuosa che si trova a una settantina di chilometri da Marrakech, patrimonio Unesco dell’Umanità, dove le parti più fragili delle mura che circondano la medina sono crollate, così come il minareto di una piccola moschea. La scossa – durata 30 secondi che a molti sono sembrati “un’eternità” – è stata avvertita lungo tutta la dorsale dell’Atlante e dall’altro versante della catena montuosa a Casablanca fino a Rabat, e ha provocato danni nel raggio di oltre 400 km. Il moto ondulatorio è stato sentito anche nella vicina Algeria – che al momento non ha segnalato vittime né danni – ed è arrivato fino al sud della Spagna e delle Canarie.

I social restituiscono decine di filmati di telecamere di sorveglianza in cui si vede l’esatto momento – erano le 23.11 di un venerdì sera ancora estivo – in cui la vita all’aperto, fatta di passeggiate e giochi di piazza, passa dalla normalità ai muri che si sbriciolano alzando colonne di polvere e alla fuga precipitosa. Qualcuno è stato colto nel sonno, chi non è rimasto sepolto ha cercato la salvezza per strada, accampandosi poi per la notte come poteva. La vasta area del Paese colpita è molto frequentata dai turisti, anche italiani. L’Unità di crisi della Farnesina ha fatto sapere che sono 500 i connazionali che si trovano al momento in Marocco e che “stanno tutti bene”.

E mentre le operazioni di soccorso continuano senza sosta hanno risposto all’appello delle autorità a donare sangue per i feriti, con lunghe file davanti ai centri trasfusionali. Organizzazioni internazionali e associazioni benefiche di tutto il mondo si sono già attivate, ma le previsioni sono drammatiche: secondo la Croce Rossa internazionale “il Marocco potrebbe aver bisogno di aiuto per mesi. Se non anni”.