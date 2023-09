I marocchini fanno la fila per donare il sangue alle persone ferite a causa del terremoto. I residenti si mettono in coda fuori dal centro trasfusionale regionale di Marrakech per donare il sangue alle persone ferite nel devastante terremoto che ha colpito il Marocco, uccidendo piu’ di duemila persone e ferendone oltre duemila, molte delle quali in modo grave, secondo gli ultimi dati ufficiali.