183 euro per “ripulire” l’asfalto su cui è morto il figlio. È solo una delle tante “anomalie” che Barbara Vadelago, madre di Davide Pavan, 17enne di Treviso che l’8 maggio del 2022 venne travolto da un’auto e ucciso mentre era a bordo del suo scooter, ha constatato negli ultimi sedici mesi, da quando suo figlio è morto.

La lettera con la richiesta di pagamento della della fattura è arrivata “per la pulizia del luogo dell’incidente, per togliere i rottami e spargere della segatura sul sangue di Davide e sui liquidi del motore rimasti sull’asfalto”, spiega Vedelago al Corriere della Sera. Nel foglio, infatti, è scritto esplicitamente che la richiesta di pagamento è relativa alla “bonifica dell’area con smaltimento dei rifiuti e assorbente per sversamento liquidi”.

L’auto che ha ucciso il 17enne era guidata da Samuel Seno, un poliziotto in servizio alla questura di Treviso che pochi giorni fa ha patteggiato una pena di tre anni e mezzo. L’uomo – appurarono le indagini – in quel momento era alterato dall’alcool e invase la corsia opposta al proprio senso di marcia.

“L’intero sistema non va, e la fattura per la bonifica è solo uno dei tanti episodi – racconta ancora la madre di Davide – La legge è troppo morbida con chi causa un incidente. Ci è arrivata una raccomandata per avvisarci che il rottame dello scooter era stato dissequestrato e che dovevamo andare subito a ritirarlo, altrimenti avremmo dovuto pagare una penale per ogni giorno di ritardo” spiega ancora, soffermandosi anche sul fatto che l’allora fidanzata di Davide non ha potuto costituirsi parte civile dato che la legge non lo prevede in quanto non sposati. “Il loro era un amore giovanile, lo so, ma chi può dire che non sarebbe durato per tutta la vita?”, commenta ancora nell’intervista.

Pochi giorni fa, al termine dell’udienza in cui è avvenuto il patteggiamento, l’investitore e Vadelago si sono trattenuti da soli all’interno di una stanza del tribunale di Treviso. “Cosa ci siamo detti? – dice infine nell’intervista – Gli ho chiesto se mio figlio è morto sul colpo, come ha stabilito anche l’autopsia, oppure se è sopravvissuto per qualche minuto. Mi ha risposto che è sceso subito dall’auto e che ha cominciato a praticargli le manovre di rianimazione, ma che Davide era già morto”.