È risultato positivo all’alcol test l’automobilista alla guida di un’Audi, che durante una diretta live sul social, si è schiantato contro una Nissan lungo la strada provinciale Santa Cecilia, ad Alatri, in provincia di Frosinone. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite, una mamma e i suoi due figli, tutti a bordo della Nissan. La bambina in serie condizioni, ma non in pericolo di vita, è stata elitrasportata al Bambin Gesù dove è stata operata. L’impatto, come si vede nelle immagini, è stato frontale. La clip mostra il conducente che procede a velocità sostenuta sulla provinciale, effettuando più di un sorpasso, fino a perdere il controllo e finire sulla corsia opposta proprio mentre arriva l’auto con al volante la mamma con a bordo i due bambini. Per estrarre la bambina dall’auto stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco. La mamma e il fratellino si trovano invece all’ospedale di Alatri e sono fuori pericolo, così come il conducente dell’altra auto, un ventinovenne, ora ricoverato a Frosinone. Il video della diretta Facebook che l’uomo stava facendo al momento del frontale ha chiarito la dinamica dell’incidente. L’Audi procedeva ad alta velocità, quando su un curvone l’auto ha allargato la traiettoria, ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro la Nissan della donna che arrivava nell’altro senso di marcia.