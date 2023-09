“La morte di Putin porterà alla fine della guerra? Mah, quella del Peloponneso andò avanti dopo la scomparsa di Pericle. Anzi, si può pensare che figure più radicali possano subentrare e sbilanciare il conflitto. Insomma, è una stupidaggine”. Lo ha detto lo storico Luciano Canfora, ospite alla Festa de il Fatto Quotidiano alla Casa del jazz di Roma, intervistato da Silvia Truzzi, in merito alla guerra in Ucraina e all’idea secondo cui, con la morte del presidente Vladimir Putin, si risolverebbe il conflitto in Ucraina.

