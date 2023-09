“Commentare le parole di Giambruno? In generale sono poco intelligenti, ma l’uscita relativa agli stupri è stata intollerabile. Il problema è che da Giorgia Meloni, in conferenza stampa, non è arrivata nessuna parola di empatia nei confronti delle vittime, ubriache o non ubriache che siano”. A dirlo è stata la giornalista e scrittrice, Lilli Gruber, intervistata alla Festa de il Fatto Quotidiano, alla Casa del jazz, dalla vicedirettrice Maddalena Oliva e da Antonio Padellaro. “Possiamo pensare che un ragazzo o un uomo possa abusare di una ragazza che, siccome è ubriaca, è meno vittima e lui meno stupratore? È un orrore. Se chi ci governa non denuncia questo orrore, significa che viviamo in una società fallita”. E ancora sulla presidente del Consiglio: “Ha chiesto ai giornalisti di non farle più domande sul compagno. Ma questo, cara presidente del Consiglio, in una democrazia è impossibile che accada”.