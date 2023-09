Continuava a bestemmiare senza curarsi degli inviti a smetterla avanzati da un “fervente” credente di 44 anni presente alla cena fra vicini di casa di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza Brianza. E così, un uomo di 60 anni, ha ricevuto due coltellate da quest’ultimo, ora arrestato dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali gravissime. L’uomo è un brianzolo pluripregiudicato per reati contro la fede pubblica, la persona e il patrimonio.

I fatti denunciati, accaduti lo scorso 23 giugno, avevano fatto scattare le indagini dei militari dell’Arma, coordinati dalla procura di Monza, che hanno permesso di ricostruire che quella sera l’uomo era andato a salutare la madre e aveva deciso di fermarsi a cena nello spiazzo condominiale della corte, insieme ai vicini di casa e, nel corso della serata, forse anche per l’elevato tasso alcolico presente fra i commensali, è scaturita l’accesissima discussione che ha portato poi all’aggressione fisica e alla fuga del 44enne a bordo di un Piaggio X9. L’uomo attualmente si trova in carcere e deve scontare una pena di 10 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per un cumulo di pene relativo a condanne per svariati reati commessi tra il 2009 e il 2017.