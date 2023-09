Durante la trasmissione “The Rest Is Football“, l’ex difensore inglese Micah Richards ha rivelato uno spassoso aneddoto sul suo arrivo in Italia. Era l’ultimo giorno della sessione di calciomercato dell’estate 2014 quando fu ufficializzato il suo passaggio dal Manchester City alla Fiorentina. Micah Richards indossò la maglia viola per una sola stagione, non proprio indimenticabile. Decisamente memorabile invece fu il suo saluto all’allenatore, Vincenzo Montella, dopo il suo arrivo a Firenze.

Il difensore ha svelato per la prima volta questo retroscena. Non sapendo nemmeno una parola di italiano, chiese aiuto a Mario Balotelli – suo ex compagno di squadra al City – chiedendogli in che modo avrebbe dovuto salutare il suo nuovo allenatore. Quindi, con sicurezza si presentò davanti a Montella e gli disse: “Testa di c***o”. Dopo aver raccontato l’episodio, Micah Richards è scoppiato a ridere ma ha anche ammesso: “Montella semplicemente cominciò a ridere”. L’ex calciatore, ora commentatore tv, ha anche spiegato che è la prima volta che racconta questa storia perché temeva di non essere creduto.