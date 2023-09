C’è il vincitore del 2022, Karim Benzema, mentre il grande assente dopo quasi due decenni è Cristiano Ronaldo. France Football ha reso nota la lista dei 30 candidati al Pallone D’Oro 2023: la proclamazione avverrà il prossimo 30 ottobre e il grande favorito pare essere Leo Messi, dopo la vittoria del Mondiale in Qatar. Il vero sfidante è Erling Haaland. centravanti del Manchester City vincitore di tutto. La squadra di Guardiola ha fatto incetta di candidati, ovviamente, mentre in mezzo ai vari Mbappé e Vinicius Junior ci sono anche sei calciatori che nella passata stagione erano in Serie A. Se li spartiscono Napoli e Inter: Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae (oggi al Bayern Monaco) per la squadra scudettata, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Andrè Onana (oggi al Manchester United) per i vice-campioni d’Europa. Barella è anche l’unico calciatore italiano presente nella lista dei 30 candidati.

Tra i grandi esclusi, oltre a Ronaldo, ci sono anche Neymar e Sadio Mané, secondo un anno fa. Mentre il Milan è l’unica tra le quattro semifinaliste dell’ultima edizione della Champions a non avere nessun candidato. I papabili erano soprattutto Mike Maignan e Rafael Leao.

Ecco l’elenco di tutti i candidati: Karim Benzema, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Robert Lewandowski, Kim Min-jae, Luka Modric, Kylian Mbappè, Victor Osimhen, Harry Kane, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Andrè Onana, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Khvicha Kvaratskhelia, Nicolò Barella, Emiliano Martinez, Ruben Dias, Erling Haaland, Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Yassine Bounou, Julian Alvarez e Vinicius Junior.