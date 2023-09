Nel dl Caivano si “consente al questore di proporre all’autorità giudiziaria la prescrizione sull’utilizzo e l’accesso a piattaforme informatiche nonché possesso e utilizzo di telefoni e dispositivi elettronici”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il cosiddetto dl Caivano (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile). “Una previsione”, ha aggiunto il ministro, “che ho visto essere stata molto discussa in preparazione di questo decreto. Abbiamo scelto una formulazione che limita la misura ai casi in cui si renda necessaria rispetto alla tipologia del reato commesso”.