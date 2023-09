“Ho qualcosa da dirvi”. Con queste parole (scritte con caratteri cinesi) Beppe Grillo ha pubblicato sui propri canali social un video in cui parla di tecnologia, inquinamento e, appunto, Cina. Ma a sorprendere, ascoltando il suo discorso, è la lingua utilizzata dal fondatore del Movimento 5 stelle: il cinese. Grillo, per la realizzazione del filmato, ha fatto ricorso all’intelligenza artificiale. Lo ha fatto per dire che “la robotica, l’intelligenza artificiale e la velocità della tecnologia stanno cambiando ogni cosa intorno a noi”. E per dire che “la Cina è al centro di questa rivoluzione”. Da qui l’auspicio di Grillo (che è stato invitato dall’ambasciatore cinese a Roma) che la Cina investa “nel basilico genovese, così la Via della seta si potrà congiungere con la Via del basilico”.