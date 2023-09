La Ternana ieri, Palazzo Chigi domani, adesso la Reggina. Sì, non è certo un momento di stasi per Stefano Bandecchi, che dopo aver lasciato la Ternana, venduta in estate a Pharmaguida, pare voler rientrare subito nel calcio. Già, il sindaco di Terni lo ha annunciato attraverso un video su Instagram: nel mirino c’è l’acquisizione della Reggina, che come noto ripartirà dalla Serie D.

Bandecchi attraverso la piattaforma social ha spiegato che con l’Università Niccolò Cusano tenterà di rilevare il 50 per cento della squadra amaranto, con l’altro cinquanta per cento disponibile per una cordata di “altri imprenditori”: “Sette o otto – ha spiegato l’imprenditore sui social – più sono e meglio è. Sono sicuro che chi se ne sta occupando in ogni caso riuscirà a trovare imprenditori seri”. Non un impegno a lungo termine però, specifica Bandecchi: “L’obiettivo è traghettare la nuova Reggina in Serie C e poi l’Università Niccolò Cusano lascerebbe perché non è il calcio il nostro core business”.

Tempi stretti, in ogni caso: per acquisire la Reggina bisogna partecipare a un bando del Comune di Reggio Calabria, presentando domanda entro le 13 di giovedì …e dalle notizie che trapelano l’offerta dell’ex patron della Ternana potrebbe non essere l’unica per rilevare il club. Sarebbe in ogni caso una vacatio lampo (nel caso riuscisse nell’intento) dai campi di calcio per Bandecchi che pure si era fatto conoscere per il suo carattere fumantino: hanno spopolato sul web i video degli sputi restituiti agli ultras rossoverdi che lo criticavano…la rivendicazione dei suddetti sputi ha spopolato forse anche di più. Aveva assicurato che non gli sarebbero mancati quei momenti quando ha lasciato la Ternana, che in un primo momento pareva destinata ad essere affidata a Massimo Ferrero: non ha avuto la squadra l’ex presidente della Samp, ma un programma su Radio Cusano Campus dal nome “Ferrero: non solo sport”, sì.

E pareva volersi dedicare unicamente alla politica Bandecchi, intanto eletto sindaco di Terni al ballottaggio, e in pochi mesi già protagonista di episodi sopra le righe: nell’ultimo consiglio comunale uno scontro con l’opposizione è stato sedato solo dall’intervento delle forze dell’ordine che hanno trattenuto il sindaco infuriato, e che già prima aveva attaccato un consigliere di Fratelli d’Italia, avvisandolo di “smettere di ridere”, altrimenti “ti volano via tutti i denti dalla bocca”. È finita in denunce reciproche. L’impegno in politica però pare appassionarlo: con Alternativa Popolare dice di puntare a fare il pieno alle prossime Europee…e addirittura a Palazzo Chigi. Tra quattro anni però. Per la Reggina, invece è questione di ore.