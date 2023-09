“Ho deciso di sostituire il ministro della Difesa ucraino. Oleksiy Reznikov ha vissuto più di 550 giorni di guerra su larga scala. Credo che il Ministero abbia bisogno di nuovi approcci e di altre forme di interazione sia con i militari che con la società nel suo complesso”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su Telegram il cambio dalla guida di un dicastero cruciale orami da oltre un anno e mezzo aggiungendo che il Parlamento si esprimerà su tale decisione questa settimana. “Rustem Umerov dovrebbe ora dirigere il ministero”, aggiunge Zelensky, “la Verkhovna Rada ucraina (il parlamento ucraino, ndr) lo conosce bene e Umerov non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Mi aspetto che il Parlamento sostenga questo candidato”.

Reznikov era stato accusato di essere coinvolto in un caso di corruzione su alcune forniture militari a prezzo gonfiato ed era dato per dimissionario già da qualche giorno. Ora potrebbe essere riciclato come ambasciatore nel Regno unito. Reznikov aveva sempre respinto le accuse di corruzione, anche se secondo un’inchiesta realizzata da diversi media ucraini, nell’autunno del 2022 il ministero della Difesa aveva firmato un contratto con un’azienda turca per la fornitura di uniformi invernali, il cui prezzo dopo la firma è triplicato. I giornalisti ucraini hanno inoltre accertato che in Turchia si possono acquistare uniformi invernali a prezzi ben inferiori a quelli pagati dal ministero a questa azienda turca, di cui uno dei proprietari sarebbe, secondo i media, Oleksandre Kassai, nipote di Gennadi Kassai, membro del partito del presidente Volodymyr Zelensky.

Il ministro della Difesa Oleksii Reznikov ha definito false le accuse, assicurando che i prezzi praticati corrispondevano a quelli offerti dai produttori turchi. “Esorto tutti a trattare l’informazione in modo più critico e responsabile, perché inganna la società e, peggio ancora, inganna i nostri partner, perché dall’esterno sembra che sia un disastro” aveva detto Reznikov in conferenza stampa. “Tutto è stato fatto in conformità con la legge sugli appalti pubblici” e “tramite procedure di gara”. Si tratta del secondo presunto scandalo di corruzione legato alle forniture militari che hanno scosso il ministero della Difesa ucraino dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022. Alla fine di gennaio, una serie di alti funzionari ucraini erano stati rimossi dai loro incarichi dopo che la stampa aveva rivelato che un contratto firmato dal ministero relativo all’acquisto di prodotti alimentari destinati ai soldati presentava importi in realtà sovrastimati. Reznikov ha poi riconosciuto che i servizi anti-corruzione del suo ministero hanno “fallito nel loro compito”. All’inizio di agosto, Volodymyr Zelensky ha licenziato tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare, allo scopo di sradicare un sistema di corruzione che permetteva soprattutto ai coscritti di fuggire dall’esercito. Il parlamento ucraino voterà questa settimana sulla destituzione di Reznikov e sulla nomina di Umerov a ministro della Difesa.