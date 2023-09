Dopo l’ennesimo incidente mortale che ha coinvolto una ciclista, a Milano, tanto nei palazzi della politica quanto sulla stampa, è forte il dibattito in merito alla sicurezza delle strade e su cosa si possa fare per migliorarle. Tra i ciclisti che tutti i giorni percorrono le ciclabili meneghine, la quasi totalità è critica e chiede al Comune un miglioramento delle infrastrutture. In generale si denuncia la scarsa presenza di ciclabili, precisando che quelle che ci sono “spesso sono pericolose”. Ma è anche l’atteggiamento delle persone che usano i mezzi motorizzati a essere criticato: “Non c’è rispetto verso chi utilizza la bici. All’estero è decisamente meglio”. Bocciata anche la linea del sindaco Beppe Sala: “Reagisce solo quando succedono fatti gravi di cronaca”. Le immagini del video si riferiscono alla zona di corso Buenos Aires, dove la lunga ciclabile che collega piazza Loreto a Porta Venezia è stata oggetto in alcuni tratti di recenti sistemazioni con cordoli divisori (osteggiati dal centrodestra a Palazzo Marino).