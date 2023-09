Gli uffici della Yoox, a Milano, sono stati evacuati dopo un allarme per l’inalazione di una sostanza non ancora identificata. E’ stata decisa l’uscita dalla sede dell’azienda di vendita online di abbigliamento per una cinquantina di dipendenti: 37 di loro hanno ricevuto le cure del personale sanitario senza avere necessità di ricovero in ospedale. Sul posto, in via Morimondo (una traversa del Naviglio Grande dove hanno sede numerosi showroom di moda) sono intervenuti i vigili del fuoco con il Nucleo Nbcr (che sta per Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico). “Nessuna particolare criticità fino ad ora emersa”, spiegano i pompieri. I dipendenti, in particolare, hanno raccontato di avere avvertito bruciore agli occhi e alla gola. L’allarme è comunque rientrato in poco tempo perché l’ampiezza dei locali ha portato a una rapida dispersione della sostanza.

Gli operatori dei vigili del fuoco non sono riusciti a identificare il tipo di gas né il punto di rilascio, malgrado abbiano ispezionato l’intero sistema di condizionamento, i condotti e le grate. Rimane da capire cosa sia successo: l’ipotesi degli investigatori è che sia stato un semplice scherzo a portare all’intossicazione. Al vaglio anche la possibilità della diffusione accidentale di uno spray al peperoncino, forse tenuto in borsa da una dipendente come arma di autodifesa. La Procura potrebbe aprire un fascicolo per procurato allarme.