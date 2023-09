Un bambino di quattro anni ha perso la vita a Vische, nel Torinese, rimanendo incastrato con la testa nel finestrino dell’Ape Piaggio del padre. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di domenica 3 settembre, in un terreno agricolo situato lungo la provinciale 81. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire cause e dinamiche dell’incidente, ma dai primi rilievi pare che il piccolo abbia perso l’equilibrio mentre cercava di entrare da solo nella vettura: bloccato nel finestrino, avrebbe riportato una lesione alla base del collo. Immediato il soccorso del personale del 118, che lo ha trasportato in elicottero all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Il bambino, che avrebbe compiuto cinque anni a novembre, è deceduto durante il trasporto in ambulanza. Intervenuti sul posto, i Carabinieri della compagnia di Chivasso hanno sequestrato il mezzo: per gli agenti si sarebbe trattato di una fatalità.