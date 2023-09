La donna trovata colpevole di adulterio va prima “sepolta fino alla vita” per “salvaguardarne il pudore”, e solo dopo si può dare inizio al lancio delle pietre, che termina quando la condannata muore per le lesioni. È la sintesi della corretta procedura per una lapidazione data dall’imam Sheikh Zakaullah Saleem della moschea di Green Lane, punto di riferimento del fondamentalismo radicale nota per le posizioni estremiste a Birmingham, in Inghilterra. Il suo intervento è stato registrato in un video diventato virale che ha suscitato indignazione nel Regno Unito e oltre.

Il filmato del sermone, accessibile fino a poco tempo fa su Youtube, è ora sparito. Lo stesso imam incitò le autorità britanniche ad intraprendere azioni legali contro un’insegnante ‘colpevole’ di aver mostrato in classe immagini (proibite dall’Islam) del profeta Maometto. Un altro imam della Green Lane Mosque – moschea che veniva citata in un documentario sull’Islam radicale dell’emittente Channel 4 – in un sermone spiega che una donna deve accomodare i “bisogni sessuali” del marito ogni volta che quest’ultimo lo desideri, giustificando quindi anche lo stupro fra le mura domestiche. Il documentario mostrato dall’emittente britannica ha suscitato anche indignazione rispetto ai due milioni di sterline che il Ministero della Cultura aveva deciso di destinare per finanziare un centro per i giovani annesso alla moschea. Di questi, 77mila sterline sono già state versate.