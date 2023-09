Il tifo, come si vede nel video, è da brividi: 92mila persone (nuovo record per un evento sportivo al femminile) per seguire la partita di pallavolo tra Nebraska Huskers e la squadra rivale di Omaha. Si tratta di un derby universitario ospitato dall’Università del Nebraska. Il record precedente era di 91.600 spettatori, fatto registrare nella partita di Champions league femminile tra Barcellona e Wolfsburg.

Video Twitter/Nebraska Huskers