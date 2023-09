Ci sarà ancora una volta la Ducati di Pecco Bagnaia davanti a tutti alla partenza della sprint race e della gara della MotoGp a Barcellona. Il campione del mondo in carica si prende la pole in 1.38.639 – nuovo record della pista per una trentina di millesimi – e lascia dietro di sé un terzetto di Aprilia, fin qui mattatori del weekend nelle prove libere. Aleix Espargaro si deve “accontentare” della seconda piazza davanti a Oliveira, terzo sulla Rs-Gp del 2022 e Maverick Vinales. I distacchi sono da fotofinish: 104 millesimi il secondo, 109 il terzo, 133 il quarto. Ancora alla quinta piazza, occupata da Martin su Ducati Pramac, non si va oltre i due decimi. Johann Zarco, sempre Pramac, è sesto a 219 millesimi. Poi via via gli altri, con distacchi che sembrano diventare “normali”. Alex Marquez è settimo, poi un ritrovato Fabio di Giannantonio che precede la prima Ktm di Brad Binder e uno spento Bezzecchi. Chiudono la lista del Q2 Enea Bastianini e Marc Marquez, a un secondo abbondante dalla vetta