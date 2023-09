Aprilia, Ducati, Aprilia. I 12 giri della sprint race di Barcellona regalano un podio di motori tutti italiani, con la casa di Noale che intasca la vittoria di Aleix Espargaro e il terzo posto di Maverick Vinales. A Bagnaia, secondo, può bastare il piccolo allungo nel mondiale rispetto agli inseguitori e la certezza di essere l’unica Ducati quasi imbattibile su una pista tutta curvoni e trazione, non proprio il massimo per Borgo Panigale. Il campione del mondo in carica, del resto, si difende per metà gara dagli assalti di Espargaro, ma il catalano ha due o tre decimi di ritmo da sfogare e alla fine passa in staccata in fondo al rettilineo. Dietro, il compagno di squadra Vinales semina Binder e Martin e incalza fino all’ultima curva, ma non riesce nella doppietta tutta veneta: Bagnaia respinge ogni tentativo e mostra al resto dei piloti Ducati perché il campione del mondo è lui.

Alle spalle del terzetto le briciole: Binder con la Ktm non va oltre il 4° posto. Oliveira, pur avendo più ritmo, parte male e si ritrova sesto alle spalla di Jorge Martin, tradito – come spesso accade – dalla foga di passare che gli fa commettere un errore in staccata nei primi giri e lo costringe a ricostruire la gara. Completano l’ordine di arrivo la seconda Pramac di Zarco, poi Bezzecchi – in difficoltà da ieri sulla pista catalana – ed Enea Bastianini, nono, che strappa l’ultimo punto in palio nella sprint. Gara da dimenticare, ma non è più una notizia, per Marc Marquez, 11° al traguardo, e Quartararo: il francese è 18°, sfibrato e innervosito dale prestazioni imbarazzanti della sua Yamaha.

Questa la classifica del Mondiale di MotoGp dopo la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del calendario:

1. Francesco Bagnaia (Ita) 260 punti

2. Jorge Martin (Spa) 194

3. Marco Bezzecchi (Ita) 185

4. Brad Binder (Rsa) 166

5. Aleix Espargaro (Spa) 129