Dopo i gironi di Champions League, nel Principato di Monaco è tempo del sorteggio di Europa League. Sorride la Roma di Mourinho, che dall’urna pesca come avversarie Slavia Praga, Sheriff, Servette. I cechi sono una buona squadra, ma certamente i giallorossi possono puntare al primo posto che garantisce l’accesso diretto agli ottavi. L’altra insidia è più che altro logistica, ovvero la trasferta fino in Moldavia per giocare contro lo Sheriff Tiraspol. Va malissimo invece all’Atalanta: la squadra di Gasp era in prima fascia come la Roma, ma trova nel suo gruppo i portoghesi dello Sporting Lisbona. Il doppio confronto sarà decisivo. A completare il girone gli austriaci dello Sturm Graz e il Rakow, squadra campione di Polonia. Il gruppo più tosto in assoluto però è un altro e ne fa parte il Brighton di De Zerbi, con Ajax, Marsiglia e Aek Atene.

Gruppo A: West Ham, Olympiacos, Friburgo, TSC Backa Topola.

Gruppo B: Ajax, Marsiglia, Brighton, Aek Atene.

Gruppo C: Rangers, Real Betis, Sparta Praga, Aris Limassol.

Gruppo D: Atalanta, Sporting Lisbona, Sturm Graz, Rakow.

Gruppo E: Liverpool, Lask, Union Saint-Gilloise, Tolosa.

Gruppo F: Villareal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos.

Gruppo G: Roma, Slavia Praga, Sheriff, Servette.

Gruppo H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken.