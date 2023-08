Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace si è ufficialmente dimesso. La notizia è stata resa nota oggi da fonti ufficiali, ma le dimissioni erano già state annunciate nelle scorse settimane quando era stato chiarito che sarebbero avvenute in occasione di un rimpasto del governo Tory. L’emittente Sky News ha riferito che il principale candidato per la sostituzione di Wallace è l’attuale ministro ministro per la Sicurezza energetica, Grant Shapps, mentre altri possibili candidati sono, secondo la Bbc, il ministro delle forze armate James Heappey e il segretario capo al Tesoro John Glen.

Wallace è stato nominato da Cameron per la prima volta nel 2014 e stava ricoprendo la carica di ministro della Difesa da luglio del 2019, svolgendo fin dall’inizio un ruolo fondamentale nel sostegno a Kiev dopo l’invasione russa. Downing Street si è rifiutata di rilasciare ogni possibile commento o indiscrezione in merito alla sostituzione di Wallace. Nel mese di luglio, il ministro era finito al centro delle polemiche per alcune sue frasi pronunciate nel corso del vertice Nato tenuto a Vilnius. Wallace, in risposta all’ennesima richiesta di armamenti da parte dell’Ucraina, si era lasciato andare a dei commenti indesiderati specificando di “non essere Amazon” e richiedendo più cautela dal momento che le richieste implicavano “una rinuncia agli armamenti” in possesso degli alleati occidentali.

Il ministro dimissionario ha ringraziato Sunak per il suo “sostegno” e “amicizia” e per gli investimenti fatti nelle forze armate prima come cancelliere dello Scacchiere e poi come primo ministro. “So che lei è d’accordo con me sul fatto che non dobbiamo tornare ai giorni in cui la Difesa era vista come una spesa a discrezione del governo e si risparmiava svuotandola”, ha aggiunto. Nella sua risposta Sunak ha affermato che Wallace “si è distinto nel servire il nostro Paese”, e ha elogiato la sua “lungimiranza strategica e chiarezza”.