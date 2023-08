“I lavoratori non arrivano alla fine del mese, si sta allargando la precarietà e l’ingiustizia sociale è infinita e l’evasione fiscale non viene affrontata. Come pensa il governo ad affrontare questi temi senza discutere con chi rappresenta il mondo del lavoro? Siccome la situazione è oggettivamente difficile, noi ci siamo rotti le scatole”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ospite a In Onda, su La7, commentando l’iniziativa del sindacato che ha chiesto un incontro alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Per la ministra Calderone (Lavoro e Politiche sociali, ndr) la situazione è gestibile? Io mi domando dove viva, chi ascolta, cosa guarda. La povertà sta aumentando, ci sono persone che lavorando sono povere. Una delle questioni di fondo si chiama riforma fiscale, non possiamo tollerare cento miliardi di euro di evasione fiscale, non possiamo tollerare i condoni”.

Video La7