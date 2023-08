Christian Raimo si scaglia contro Gianni Alemanno a InOnda estate su La7: “Mi sembra assurdo che Alemanno parli come se si fosse svegliato adesso e fa un movimento politico così, Sono settimane che rivediamo Alemanno in tv” e Luca Telese interviene a difesa dell’ex sindaco: “Lo decidi tu chi ha diritto alla parola, questa è una presunzione intellettuale incredibile. Se uno sbaglia e dice Mafia Capitale non è un errore da poco quindi io abbasserei un po’ di supponenza Christian”.