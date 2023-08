La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ha presentato oggi nella sede dell’Inps, la nuova piattaforma rivolta agli ex percettori del reddito di cittadinanza – gli ‘occupabili’ – e non solo per raggiungere requisiti formativi e un posto di lavoro. La piattaforma sarà attiva dal 1 settembre e alla domanda se tra un anno tutti i 112mila ‘occupabili’ troveranno un posto di lavoro, la ministra dichiara: “Non ho la bacchetta magica”.