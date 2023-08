Nel mese di settembre i pendolari lombardi dovranno fare i conti con un calendario già fitto di scioperi che coinvolgeranno il trasporto urbano milanese gestito da Atm, quello ferroviario di Trenord, compresa l’alta velocità di Italo, oltre ai pullman della compagnia Autoguidovie. Si inizierà mercoledì 6 settembre con i treni regionali di Trenord. I sindacati Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie hanno indetto una protesta di 24 ore: dalle 3 di mercoledì 6 settembre alle 3 di giovedì 7. Il blocco non riguarderà Trenitalia né Italo Ntv, i cui dipendenti incroceranno le braccia il successivo 17 settembre. Lo sciopero, proclamato da Uiltrasporti, è previsto dalle 3 del 17 alle 2 del 18 settembre.

Lunedì 18 settembre sarà poi la volta dei dipendenti Atm, rappresentati da Cui Trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa-Confail. Sul sito ufficiale dell’azienda non sono stati ancora pubblicati gli orari specifici della protesta, la cui durata sarà di 24 ore, ma come sempre dovrebbero essere rispettate alcune fasce orarie di garanzia del servizio. Nella stessa giornata del 18 settembre saranno fermi anche i bus di Autoguidovie, con lo stop nell’intera area della Lombardia e in quella di Bologna. In contemporanea protesterà anche il personale di Movibus, a San Vittore Olona nel Milanese.