“L’ho già detto, la mia carriera si interromperà a Cagliari come squadre di club. E’ bello aver iniziato e finire qui”. Dopo la storica promozione conquistata in finale play off contro il Bari, l’avventura dei sardi guidati da Claudio Ranieri in Serie A è cominciata con un buon pareggio all’esordio e con una sconfitta contro l’Inter, all’esordio stagionale in casa. Al termine del match, Ranieri ha confermato che dopo l’avventura con il “suo” Cagliari dirà addio alla panchina. A meno che non arrivi la possibilità di fare il commissario tecnico: “Se poi arriverà una Nazionale che mi piace ci andrò”.

A quel punto la domanda sull’Arabia Saudita viene naturale, soprattutto dopo le clamorose dimissioni dalla Nazionale azzurra di Roberto Mancini che ha scelto i 25-30 milioni offerti dal regime di Bin Salman. A 71 anni, Ranieri ai microfoni di Dazn risponde: “L’Arabia? Non ci sarei andato onestamente, mi piace ancora avere degli stimoli diversi dai soldi“. Una risposta esemplare, anche se ovviamente non c’è la controprova. Certamente quella del tecnico del Cagliari sembra una critica nemmeno tanto velata alla decisione di Mancini.