“Superamento della legge Fornero, flat tax per tutti e pensioni minime a 1000 euro? Questi non sono i 100 metri ma i 5mila metri, lei avrà visto i Mondiali di atletica in questi giorni…”. Ha risposto così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a una domanda del giornalista de ilFattoQuotidiano.it, Manolo Lanaro, che in conferenza a Palazzo Chigi gli ha chiesto quali delle tre promesse elettorali (targate, rispettivamente, Lega e FdI per quanto riguarda le prime due e Forza Italia per la terza) verranno soddisfatte con la prossima legge di Bilancio. “Questo governo intende durare per una legislatura, le faremo tutte e tre, magari qualcosa di quelle tre sarà già presente in manovra”.