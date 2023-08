Il maltempo ha colpito anche le isole Baleari, a Maiorca una nave da crociera da oltre 300 metri ha rotto gli ormeggi finendo per urtare una petroliera ormeggiata nello stesso porto. L’urto a causato la perforazione dello scafo, sopra la linea di galleggiamento, fortunatamente senza ulteriori conseguenze. La tempesta è stata particolarmente violenta, come testimoniano numerosi video postati in rete.