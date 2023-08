Un intenso sistema temporalesco sta continuando a colpire dalle 10.00 del mattino la fascia al confine tra la provincia di Milano e quella di Varese. Allagamenti si stanno registrando in particolare a Gallarate e a Busto Arsizio. Diverse auto sono rimaste bloccate nei sottopassi. Le immagini mostrano i soccorsi agli automobilisti bloccati a Gallarate. La situazione è critica in particolare sulle arterie che passano sotto l’autostrada. In questa zona una grande quantità d’acqua si è riversata al suolo in pochissimo tempo. Nel comune di Cavaria, sempre nella stessa zona, è esondato il torrente Arnetta.