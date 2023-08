Hanno mangiato in un ristorante di sushi. Poi, dichiarando di non voler pagare il conto, sono fuggiti, inseguiti dal titolare del locale. L’inseguimento è finito in un parapiglia, costato all’uomo, un 50enne di origini cinesi, una visita all’ospedale e una prognosi di trenta giorni per una microfrattura alla mandibola e una lieve emorragia.

È quanto accaduto venerdì 25 agosto, attorno all’ora di pranzo, in un ristorante di Como, appena fuori dalla zona pedonale. Protagonisti della vicenda due fidanzati, un 25enne di Varese una 21enne di Vimercate in Brianza. A riportare la notizia è la provincia di Como.

Secondo quanto riporta Ansa, la coppia ha mangiato e poi è corsa via senza saldare il conto da 45 euro. Il titolare del locale li ha quindi inseguiti , anche insieme ad altri camerieri e al figlio, che era in cucina. Raggiunta la coppia vicino alla zona pedonale di Piazza del Popolo, sarebbe iniziata una colluttazione nella quale, ad avere la peggio, sarebbe stato proprio il gestore 50enne che sarebbe caduto a terra privo di sensi.

I due giovani sono stati presi in consegna dalla polizia, sopraggiunta sul posto, e ora sono indagati per lesioni personali e insolvenza fraudolenta.