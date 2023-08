Un turista 18enne si è procurato un grave trauma alla cervicale e alla colonna vertebrale tuffandosi dai gonfiabili in mare sulla costa riminese, nei pressi del Boabay, davanti al Bagno 54. Dalla ricostruzione sembra che il ragazzo si sia buttato subito dopo un’altra ragazza, senza aspettare che riemergesse e si spostasse, centrandola così in pieno. Illesa lei, mentre per il ragazzo è scattato l’intervento dell’eliambulanza di Ravenna: dotato di verricello, il mezzo si è avvicinato al ragazzo ancora in acqua calando il medico che ha quindi potuto raggiungere il ferito. Portato a Riva, è stato trasportato all‘Infermi di Rimini e in seguito trasferito in elicottero al Bufalini di Cesena per le cure del caso. Per effettuare accertamenti sulla dinamica dell’incidente è giunta sul posto una pattuglia della Capitaneria di Porto.