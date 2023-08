L’Arabia Saudita ospiterà le Next Gen Atp Finals di tennis maschile a Jedda dal 2023 al 2027. L’accordo annunciato giovedì è l’ultima incursione nello sport da parte del regno saudita, che dopo un’estate di acquisti folli nel mondo del calcio continua la sua opera di saccheggio delle principali manifestazioni sportive. Gli investimenti nel pallone sono ormai noti, ma a Jedda già si corre un gran premio di Formula 1, senza dimenticare i faraonici investimenti per i Giochi invernali asiatici del 2029 che si disputeranno su una montagna artificiale costruita dal nulla. Ora il regime di Bin Salman sembra pronto a stravolgere anche il mondo del tennis.

A luglio erano emersi i primi colloqui tra il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) del regime saudita e i vertici di Atp e Wta. Ora arriva il primo passo ufficiale: il torneo di fine stagione per i migliori giocatori sotto i 21 anni del circuito maschile si terrà al King Abdullah Sports City su un campo in cemento indoor dal 28 novembre al 2 dicembre di quest’anno. Il montepremi dell’evento salirà a 2 milioni di dollari. Si tratta di un aumento di oltre il 40% rispetto agli 1,4 milioni di dollari distribuiti nel 2022. Dopo cinque anni, quindi, le Next Gen Atp Finals lasciano l’Italia visto che si sono svolte a Milano. È la prima volta che un evento ufficiale Atp si svolgerà in Arabia Saudita. Quasi certamente non sarà l’ultima.