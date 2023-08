È stata più volte richiamata e aggredita da alcuni bagnanti per aver introdotto, a loro dire illegalmente, il suo cane sulla spiaggia di Portovenere, località fra le Cinque Terre e La Spezia. È quanto denunciato su Facebook da Serenella Marinangeli, una signora non vedente che si trovava in compagnia del suo cane guida per trascorrere del tempo in spiaggia.

“Sono una signora non vedente, con il mio cane guida, Labrador, Stella, e siamo in vacanza, alle grazie Portovenere, ci eravamo recati, sulla riva, e mi stavo bagnando i piedi, con il mio cane a fianco, e per legge sa perfettamente che lo posso fare, due signore, mi hanno continuato ad ossessionare, continuando ad insistere, che è vietato l’accesso ai cani, che il cane non può stare né in spiaggia, né sulla riva. Io ho spiegato molto cortesemente, ma continuavano a tormentarmi, quindi ho avvisato i carabinieri, e adesso dovrebbero aver informato, la polizia municipale locale, però vorrei far presente, ancora una volta, che le persone, oltre ad essere molto ignoranti, perseverano, con arroganza, nella loro disinformazione.ed è a mio parere, terribile, è molto demoralizzante, che ci possa essere questa forma di ignoranza, di inciviltà, nel 2023, e io non lo tollero, e denuncio la situazione”, questo il contenuto della denuncia nel suo post su Facebook.

Secondo quanto riportato dalla testata Leggo, sono arrivate prontamente le scuse della sindaca del comune di Portovenere Francesca Sturlese. “Non so se le signore siano mie concittadine mia ritengo comunque doveroso scusarmi personalmente con la signora, per l’episodio increscioso. Il comportamento delle due signore è stato talmente deplorevole che non mi resta che sperare che sia stato frutto di un errore” ha scritto sui social la prima cittadina.