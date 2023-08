“Ho talmente tanto materiale che ne ho quasi la nausea…ora voglio bimbe vere!”. Scriveva così a un amico il 50enne che, secondo la Procura di Milano, per almeno cinque anni ha cercato di adescare online ragazze madri o famiglie bisognose offrendo soldi per ottenere in cambio foto esplicite o incontri sessuali con i loro figli minorenni, alcuni piccolissimi. Il gip Roberto Crepaldi ne ha disposto l’arresto per detenzione e cessione di materiale pedopornografico: sono quasi 400 i file, tra foto e video, trovati nell’archivio del 50enne, tutti ritraenti neonati e minori.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla pm Alessia Menegazzo, dal 2019 l’uomo ha cercato di carpire la fiducia di genitori, perlopiù giovani madri in difficoltà economica, cercando di ottenere materiale che potesse “soddisfare il proprio desiderio”. Dall’analisi dei dispositivi informatici è emerso come in un caso abbia provato a circuire una ragazza affetta da spettro autistico. In un altro caso ha proposto a una donna di compiere atti sessuali sulla figlia di 6 anni. Ancora, nel 2021, risponde così a un sedicente genitore che si era mostrato disposto a concedere materiale pedopornografico: “Ok, ho intuito che avreste bisogno…a me piacciono dai 14 ai 17 anni, ma anche di 12″.

L’uomo chattava anche con ragazze minorenni, le quali “in molte occasioni, dopo essere venute a conoscenza dell’età dell’indagato o dopo essersi rese conto dei reali interessi del loro interlocutore, smettevano di rispondere ai messaggi”, spiegano le carte dell’inchiesta. L’uomo, si legge ancora, “si è spinto sino a cercare di conoscere o di interloquire con genitori o comunque adulti che possano dargli la possibilità di fissare incontri sessuali con minorenni, talvolta dicendosi disposto a corrispondere un compenso economico”. L’attenzione morbosa del 50enne nei confronti di una sua parente minorenne ha dato una svolta alle indagini, portando a una prima perquisizione nel febbraio 2022 e successivamente all’arresto.